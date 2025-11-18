ซีเรียมีแผนส่งนักรบจีฮัดจากชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ให้รัฐบาลปักกิ่ง

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย ว่า รัฐบาลซีเรียมีแผนส่งตัวนักรบจีฮัดจากชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ของจีน ให้กับรัฐบาลปักกิ่ง แต่กระทรวงการต่างประเทศซีเรีย ปฏิเสธรายงานดังกล่าว
นับตั้งแต่การโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด เมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว รัฐบาลซีเรียชุดใหม่พยายามละทิ้งอดีตของการเป็นนักรบจีฮัด และฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ หลังถูกกีดกันจากประชาคมโลกมานานหลายปี
นักรบจีฮัดจากชนกลุ่มน้อยมุสลิมชาวอุยกูร์ในจีน เดินทางไปยังซีเรีย หลังสงครามปะทุขึ้นเมื่อปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคอิสลามเตอร์กิสถาน (ทีไอพี) และเป็นพันธมิตรกับกองกำลังฮายัต-ตาห์รีร์-อัล-ชาม (เอชทีเอส) ที่นำปฏิบัติการขับไล่อัสซาด
นับตั้งแต่การโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด เมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว รัฐบาลซีเรียชุดใหม่พยายามละทิ้งอดีตของการเป็นนักรบจีฮัด และฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตของประเทศ หลังถูกกีดกันจากประชาคมโลกมานานหลายปี
นักรบจีฮัดจากชนกลุ่มน้อยมุสลิมชาวอุยกูร์ในจีน เดินทางไปยังซีเรีย หลังสงครามปะทุขึ้นเมื่อปี 2554 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของพรรคอิสลามเตอร์กิสถาน (ทีไอพี) และเป็นพันธมิตรกับกองกำลังฮายัต-ตาห์รีร์-อัล-ชาม (เอชทีเอส) ที่นำปฏิบัติการขับไล่อัสซาด