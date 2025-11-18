รมว.ท่องเที่ยวฯ ยันไทยดูแลนักกีฬาทุกชาติเท่าเทียม โดยเฉพาะทีมชาติกัมพูชา

นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับนักกีฬาจากประเทศอาเซียนที่เดินทางร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมชาติกัมพูชา ว่า เราไม่ได้มองว่านักกีฬากัมพูชากับนักกีฬาประเทศอื่นๆ แตกต่างกันอย่างไร โดยเรามองว่าเขาเป็นนักกีฬา และเป็นแขกบ้านแขกเมือง เราก็ดูแลด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ดีที่สุด
นักกีฬาทีมชาติกัมพูชามีถอนตัวในกีฬาประเภทใดบ้างหรือไม่นั้น นายอรรถกร กล่าวว่า นักกีฬากับสตาฟฟ์ของทีมชาติกัมพูชาที่จะมารวมกันแข่งขันประมาณ 300 ชีวิต แต่ภายหลังเขาเพิ่งตัดสินใจถอนตัวไปบ้าง ซึ่งตนขอไม่วิจารณ์ เพราะเป็นเรื่องของความพร้อมของประเทศอื่น
