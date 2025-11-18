ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จติดตามผลดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (18 พ.ย.) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต, หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ,นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต, นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้ารับเสด็จ
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่าจังหวัดกาญจนบุรี ได้น้อมนำพระปณิธาน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดกาญจนบุรี เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตลอดไป
