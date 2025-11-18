"สุดารัตน์" ย้ำเข้มผู้สมัคร สส.กทม.-ภาคกลาง เน้นทำการเมืองสุจริต ไม่โกงชาติ

วันนี้ (18 พ.ย.) สำนักงานดอนเมือง พรรคไทยสร้างไทย จัดการประชุมผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง ติวเข้มเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้ง โดยมีแกนนำสำคัญ เช่น ดร.โภคิน พลกุล นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายชัชวาล แพทยาไทย และแกนนำพรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ผู้สมัครทุกคนให้ยึดมั่นทำการเมืองสุจริต โดยเริ่มจากตัวเอง เราไม่โกง และไม่ปล่อยให้ใครมาโกงชาติ เพราะการทุจริตเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศ จนทำให้ประเทศอ่อนแอ ทรุดโทรม ล้าหลัง ไม่ทันโลก เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประชาชนยากจนและขาดโอกาส ทั้งที่งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นทุกปี จนเกือบจะแตะ 4 ล้านล้านบาทต่อปี แต่ประชาชนกลับยากจนลง หนี้สินท่วมหัว หนี้ครัวเรือนทะลุ 16 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชาชนต้องยากจนและมีหนี้สินล้นพ้น เพราะข้าราชการทุจริต นักการเมืองทุจริต และในปัจจุบันคนเลวเหล่านี้มีความเหิมเกริมมากขึ้น โดยรับเงินจากแก๊งสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ เว็บพนัน มาใช้ในการซื้อเสียง เท่ากับคนเลวเหล่านี้สามารถยึดประเทศไทยด้วยเงินสีดำเหล่านี้ ประเทศไทยจะมีสภาพไม่ต่างจากประเทศในลาตินอเมริกาบางประเทศที่ถูกยึดครองโดยมาเฟีย ซึ่งจะเป็นหายนะของลูกหลานไทย
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ผู้สมัครทุกคนให้ยึดมั่นทำการเมืองสุจริต โดยเริ่มจากตัวเอง เราไม่โกง และไม่ปล่อยให้ใครมาโกงชาติ เพราะการทุจริตเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่กัดกินประเทศ จนทำให้ประเทศอ่อนแอ ทรุดโทรม ล้าหลัง ไม่ทันโลก เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประชาชนยากจนและขาดโอกาส ทั้งที่งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นทุกปี จนเกือบจะแตะ 4 ล้านล้านบาทต่อปี แต่ประชาชนกลับยากจนลง หนี้สินท่วมหัว หนี้ครัวเรือนทะลุ 16 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชาชนต้องยากจนและมีหนี้สินล้นพ้น เพราะข้าราชการทุจริต นักการเมืองทุจริต และในปัจจุบันคนเลวเหล่านี้มีความเหิมเกริมมากขึ้น โดยรับเงินจากแก๊งสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ เว็บพนัน มาใช้ในการซื้อเสียง เท่ากับคนเลวเหล่านี้สามารถยึดประเทศไทยด้วยเงินสีดำเหล่านี้ ประเทศไทยจะมีสภาพไม่ต่างจากประเทศในลาตินอเมริกาบางประเทศที่ถูกยึดครองโดยมาเฟีย ซึ่งจะเป็นหายนะของลูกหลานไทย