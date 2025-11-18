xs
รมว.กต.​ยันไทยเดินหน้าเจรจาภาษีต่อ - แก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (18 พ.ย.) นายสีหศักดิ์​ พวงเกตุแก้ว​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ​ กล่าวถึงกรณีผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ส่งหนังสือระงับเจรจาภาษีมาถึงไทย​ ว่า​ ขณะที่นายอนุทิน​ ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุยกับนายโดนัลด์​ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้

ส่วนหนังสือที่ส่งมาก่อนหน้านี้ มีผลหรือไม่นั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยถือเรื่องความมั่นคงเป็นสำคัญ​ ซึ่งควรจะแยกเรื่องการค้าออกจากกัน​ ยืนยันว่า ไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชา