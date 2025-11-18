รมว.กต.​ยันไทยเดินหน้าเจรจาภาษีต่อ - แก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชา

วันนี้ (18 พ.ย.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ส่งหนังสือระงับเจรจาภาษีมาถึงไทย ว่า ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้
ส่วนหนังสือที่ส่งมาก่อนหน้านี้ มีผลหรือไม่นั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยถือเรื่องความมั่นคงเป็นสำคัญ ซึ่งควรจะแยกเรื่องการค้าออกจากกัน ยืนยันว่า ไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชา
