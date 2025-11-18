เงินบาทเช้านี้ อ่อนค่า อยู่ที่ 32.47 บาท/ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์

วันนี้ (18 พ.ย.) น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.45-32.47 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.43 บาทต่อดอลลาร์
เงินบาทและสกุลเงินอื่นในเอเชียอ่อนค่าลง ท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งกระตุ้นการคาดการณ์ว่า เฟดอาจจะยังไม่ปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า (Prob. อยู่ที่ 41%) ประกอบกับน่าจะมีการปรับโพสิชั่นก่อนการเปิดเผยบันทึกการประชุมเฟดและตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายน
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินไว้ที่ 32.35-32.60 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ
