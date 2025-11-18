xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคเช้า ร่วง 6.07 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 4,738.57 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (18 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,274.00 จุด ปรับลดลง 6.07 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.47 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 4,738.57 ล้านบาท