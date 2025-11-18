ศุลกากรเซินเจิ้นเผยมูลค่านำเข้า-ส่งออกระหว่างเซินเจิ้น-ไทยปี 68 เพิ่มขึ้น 4.4%

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน วันนี้ (18 พ.ย.) ว่า ข้อมูลสถิติจากสำนักงานศุลกากรเซินเจิ้นระบุว่า การนำเข้าและส่งออกระหว่างเซินเจิ้นกับไทย ระหว่างเดือนม.ค.-ต.ค. 2568 สูงถึง 92,800 ล้านหยวน ( ราว 424,000 ล้านบาท ) เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียแบบบปีต่อปี และครองอันดับหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่ของจีน ทั้งในด้านการนำเข้าและส่งออก
การนำเข้าและส่งออกที่เกิดขึ้นพร้อมกันเหล่านี้ ช่วยฉายภาพความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเซินเจิ้นกับไทยที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นในปี 2568
