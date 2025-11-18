"ฮุน เซน" ลั่น! ค้านเปิดพรมแดนการค้ากับไทย ยันปิดพรมแดนกัมพูชา-ไทย 100 ปี

สื่อกัมพูชารายงานว่า นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภา คัดค้านข้อเสนอที่จะเปิดพรมแดนการค้ากับไทยอีกครั้ง โดยยอมรับว่า ทั้งสองฝ่ายต่างเสียประโยชน์ แต่ยืนยันว่ากัมพูชายังคงได้เปรียบ เนื่องจากปัญหาความไม่สมดุลทางการค้า
ทั้งนี้ นายฮุน เซน กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2568 ว่า เขาไม่มีความประสงค์จะแทรกแซงความขัดแย้งบริเวณชายแดนภายหลังข้อตกลงสันติภาพ แต่ย้ำถึงสิทธิของตนในการอธิบายจุดยืนของรัฐบาลให้ประชาชนทราบ โดยประเทศไทยพูดถึงเรื่องชายแดนกันมาก ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดก่อน ภายใต้การนำของแพทองธาร ชินวัตร เมื่อครั้งที่เธอยังเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี และไม่มีการตอบสนองใดๆ จากโฆษกกัมพูชาเลย เพราะนั่นคือหน้าที่ของเรา ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงออกแถลงการณ์ทางเฟซบุ๊กขอให้พวกเขา [ประเทศไทย] ปิดพรมแดนเป็นเวลา 100 ปี
ทั้งนี้ นายฮุน เซน กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์แห่งชาติ ครั้งที่ 33 ปี 2568 ว่า เขาไม่มีความประสงค์จะแทรกแซงความขัดแย้งบริเวณชายแดนภายหลังข้อตกลงสันติภาพ แต่ย้ำถึงสิทธิของตนในการอธิบายจุดยืนของรัฐบาลให้ประชาชนทราบ โดยประเทศไทยพูดถึงเรื่องชายแดนกันมาก ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีชุดก่อน ภายใต้การนำของแพทองธาร ชินวัตร เมื่อครั้งที่เธอยังเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี และไม่มีการตอบสนองใดๆ จากโฆษกกัมพูชาเลย เพราะนั่นคือหน้าที่ของเรา ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงออกแถลงการณ์ทางเฟซบุ๊กขอให้พวกเขา [ประเทศไทย] ปิดพรมแดนเป็นเวลา 100 ปี