ประชุม ครม.วันนี้ พิจารณาเติมเงินร้านค้าคนละครึ่งพลัส - มท.แต่งตั้งผู้ว่าฯ 18 จังหวัด

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เวลา 10.00 น. วันนี้ (18 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะ (Upskill – Reskill) สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมคนละครึ่งพลัส หรือ เฟส 1.5 ซึ่งรัฐเตรียมเติมเงินสนับสนุนให้ร้านค้าขนาดเล็กที่ผ่านการอบรม 20% ของยอดขายในโครงการ สูงสุด 2,000 บาทต่อร้าน ครอบคลุม 4 แสนราย ดำเนินโครงการ 19 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2568 และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าผ่านแอป ถุงเงิน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 800 ล้านบาท
เวลา 11.30 น. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จะเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการที่ตึกสันติไมตรี โดยกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอแผนการคลังระยะปานกลาง (MTFF) ปรับกรอบขาดดุลให้"ไม่เกิน 3% ของ GDP ภายในปี 2572 จากระดับคาดการณ์ปี 2569 ที่ 4.4% พร้อมยืนยันเพดานหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ต่อ GDP และเปิดรายละเอียดประมาณการเศรษฐกิจ รายได้รัฐ และฐานะการคลัง
ขณะที่ กระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ ครม.รับทราบการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 20 ตำแหน่ง โดยมีชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด 18 จังหวัด และผู้ตรวจราชการมหาดไทย 2 ตำแหน่ง ที่ถูกจับตาเชิงการเมือง
