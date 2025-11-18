เวียดนามเตรียมปรับขั้นตอนงานบริหารเกือบ 800 รายการ เริ่ม 1 ม.ค.69

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันนี้ (18 พ.ย.) ว่า เวียดนามเตรียมปรับปรุงขั้นตอนงานบริหารเกือบ 800 รายการ โดยใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากฐานข้อมูลระดับชาติแทนการใช้งานเอกสารแบบกระดาษ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 มีผลบังคับใช้กับบุคคล และองค์กร ทั้งในประเทศและต่างชาติ ที่ดำเนินงานในเวียดนาม
ภายใต้มติฉบับใหม่ ขั้นตอนงานบริหารรวม 786 รายการ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ 14 กระทรวง และอีก 1 หน่วยงานในระดับกระทรวง จะถูกปรับลดเอกสารที่ต้องใช้ หรือแทนที่ด้วยข้อมูลซึ่งดึงจากฐานข้อมูลดิจิทัล
