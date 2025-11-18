ในหลวง-พระราชินี เสด็จกลับไทย หลังเสด็จเยือนจีนในวาระสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ล็อบบี โรงแรมไชนาเวิลด์ กรุงปักกิ่ง โรงแรมที่ประทับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวรพจน์ เจนสวัสดิชัย อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยคู่สมรส และข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และประชาชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จอย่างใกล้ชิด จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ
ในการนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายหวัง ซวี่ตง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณ และผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ “หมื่นมิ่งมงคลไชย สายสัมพันธ์นิรันดร: นิทรรศการโบราณวัตถุ ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน” เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯ รอบปฐมทัศน์
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งเหวินหวา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและการติดต่อระหว่างไทย-จีน ส่วนที่ 2 ความเชื่อและศาสนา ส่วนที่ 3 ศิลปะในราชสำนัก ส่วนที่ 4 ศิลปกรรมไทยประเพณีในปัจจุบัน
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 8887 เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศไทย
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ (State Visit) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามคำทูลเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบ 50 ปี
