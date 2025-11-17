แถลงอาการอาพาธ "หลวงปู่เชอร์รี่" ล้มภายในกุฏิ ฉบับ 1 ผลผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจ

คณะแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี แถลงการณ์อาพาธ องค์หลวงปู่เชอร์รี่ อภิเจโต ฉบับที่ 1 ระบุว่า เรียนศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัททุกท่าน ตามที่ หลวงปู่เชอรี่ อภิเจโต พระมหาเถระ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี ประสบอุบัติเหตุล้มภายในกุฏิ เมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และเข้ารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลอุดรธานี ช่วงเช้าของวันเดียวกัน ได้ตรวจพบ กระดูกสะโพกด้านขวาหัก (closed fracture interchanter of Rt.femur) และบาดแผลผิวหนังถลอกที่หัวไหล่ขวา
คณะแพทย์จึงขอโอกาสถวายการรักษาด้วยการผ่าตัด ยึดตรึงกระดูกด้วยแกนเหล็ก ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ โดยมีการดูแลรักษาหลังผ่าตัด ณ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป ๒ โดยมีคณะแพทย์ พระและโยมอุปัฏฐากดูแลอย่างใกล้ชิด
