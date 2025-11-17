xs
เกิดเพลิงไหม้อาคารตรงข้ามวัดพะพิเรนทร์ จนท.ยังตรวจสอบเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์วิทยุพระราม199 รายงานว่า เวลา 19.20 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร ตรงข้ามวัดพระพิเรนทร์ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ ตรวจสอบภายในอาคาร ไม่มีแสงเพลิง มีเพียงกลิ่นเหม็นไหม้ ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม