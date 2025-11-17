นายกฯ ยกหูคุยผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันกลับ USTR เดินหน้าพร้อมเจรจาภาษีตามกรอบเวลาเดิม

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงแนวทางการเจรจาภาษีสหรัฐฯ ว่า หลังจากสำนักงานผู้แทนการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (USTR) ส่งหนังสือมายังรัฐบาลเพื่อแจ้งระงับการเจรจาด้านอัตราภาษีการค้าทวิภาคีระหว่างไทย-สหรัฐฯ นั้น วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จนได้ข้อสรุป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยึดสิ่งที่ท่านผู้นำทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกัน โดยทางนายกรัฐมนตรี จะมีการส่งหนังสือยืนยันกลับไปทาง USTR ว่าเราจะยังคงเดินหน้าพร้อมเจรจาภาษีต่อไป
ทั้งนี้ ยืนยันว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการพูดคุยกับทางสหรัฐฯ เรื่องการเจรจาภาษีมาอย่างต่อเนื่อง ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำกับทาง USTR มาตลอดว่าในการเจรจามีการแยกประเด็นเรื่องของการค้าและความมั่นคงออกอย่างชัดเจน และทางรัฐบาลเองยังคงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และมีความมั่นใจว่าทางสหรัฐฯ มีเป้าหมายเดียวกัน และยังคงเดินหน้าเจรจาตามกรอบเวลาเดิมให้เสร็จภายในสิ้นปี 2568 นี้
