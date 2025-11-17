กต.แจงคณะทูตต่างประเทศ ไทยจัดประชุมนานาชาติต่อต้านสแกมเมอร์ 17-18 ธ.ค.นี้

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายสรุปแก่คณะทูตต่างประเทศ กรณีประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต หรือออนไลน์สแกม ในเดือนธันวาคม 2568 ว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือระดับโลกในการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดและฝ่ายเลขานุการของการประชุม
สำหรับปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อบุคคล ภาคธุรกิจ และรัฐบาลทั่วโลก ขณะเดียวกัน เครือข่ายหลอกลวงดังกล่างเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และพัฒนาเป็นรูปแบบอุตสาหกรรมที่รวมเอาอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ทั้งอาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ การฉ้อโกงทางการเงิน และการฟอกเงิน ทำให้เกิดความท้าทายต่อความมั่นคงข้ามชาติ พร้อมกับความท้าทายต่อสังคมและเศรษฐกิจ บั่นทอนสิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของชาติ
สำหรับปัญหาการหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อบุคคล ภาคธุรกิจ และรัฐบาลทั่วโลก ขณะเดียวกัน เครือข่ายหลอกลวงดังกล่างเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และพัฒนาเป็นรูปแบบอุตสาหกรรมที่รวมเอาอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ทั้งอาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ การฉ้อโกงทางการเงิน และการฟอกเงิน ทำให้เกิดความท้าทายต่อความมั่นคงข้ามชาติ พร้อมกับความท้าทายต่อสังคมและเศรษฐกิจ บั่นทอนสิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของชาติ