รมว.คลังลงพื้นที่นนทบุรี มอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบอุกภัยตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐ

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานฯ ลงพื้นที่ตำบลบางตะไนย์ ศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
การลงพื้นที่มอบถุงยังชีพครั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรีอย่างทั่วถึง และเป็นรูปธรรม ซึ่งประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ มีจำนวนครัวเรือนที่ประสบภัยและได้รับถุงยังชีพจำนวนทั้งสิ้น 147 ครัวเรือน
