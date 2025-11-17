xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 6 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยคันนายาว คลองสามวา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. มีฝนตกเล็กน้อยในเขตคันนายาว คลองสามวา และมีแนวโน้มลดลง