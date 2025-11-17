xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 28 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:17 น. (ครั้งที่ 28) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,750.00 บาท รับซื้อ 62,650.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,550.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,398.00 บาท