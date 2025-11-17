นายกฯ เตรียมทำหนังสือแจ้งผู้นำสหรัฐฯ ย้ำท่าทีไทยต่อการระงับปฏิญญาร่วมกัมพูชา

นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และการเจรจาการค้าไทยกับต่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนเหล่าทัพ และกระทรวงพาณิชย์ ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมทำหนังสืออย่างเป็นทางการถึง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เพื่อย้ำท่าทีของไทยต่อการระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาร่วม (Joint Declaration) กับกัมพูชา
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศมีความหวังว่าจะกดดัดให้ทางกัมพูชากลับมาทำในสิ่งที่ถูกต้องตาม Joint Declaration ซึ่งที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ ก็เข้าใจถึงประเด็นนี้ ซึ่งหนังสือที่นายกฯ จะทำถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นหลักว่า ไทยมีหลักการอย่างไร ขณะที่ประเด็นการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ จะไม่ได้เขียนไปในหนังสือฉบับนี้
สำหรับการดำเนินการของกระทรวงต่างประเทศในที่ผ่านมา หลังจากเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้น กระทรวงต่างประเทศได้ดำเนินการโดยทันที และดำเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการละเมิด Joint Declaration ของกัมพูชา
