xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +9.93 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 31,492.48 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 พ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,279.19 จุด ปรับขึ้น 9.93 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.78 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 31,492.48 ล้านบาท