xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 26 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:29 น. (ครั้งที่ 26) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 62,650.00 บาท รับซื้อ 62,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,450.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,291.88 บาท