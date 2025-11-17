สสจ.ลพบุรีลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หวังบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพ

นายแพทย์ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบอุทกภัย ใน ต.หนองกระเบียน ต.บ้านกล้วย ต.บ้านทราย ต.หนองทรายขาว และ ต.พุคา เพื่อมอบยา เวชภัณฑ์ และส้วมกระดาษ แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูง ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ลำบาก โดยทีมงาน สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีนำคณะลุยน้ำเข้าไปตามบ้านเรือนเพื่อแจกจ่าย “ชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ซึ่งประกอบด้วย ยารักษาน้ำกัดเท้า ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย และยาสามัญประจำบ้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในภาวะน้ำท่วมและส้วมกระดาษ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ เน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูง ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ลำบาก โดยทีมงาน สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีนำคณะลุยน้ำเข้าไปตามบ้านเรือนเพื่อแจกจ่าย “ชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ซึ่งประกอบด้วย ยารักษาน้ำกัดเท้า ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย และยาสามัญประจำบ้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในภาวะน้ำท่วมและส้วมกระดาษ