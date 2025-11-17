"ธรรมนัส" ยันไม่เคยสัญญาตั้งใครเป็น รมต.ล่วงหน้า ชี้เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ

วันนี้ (17 พ.ย.) ร.อ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกระแสพรรคกล้าธรรมหลังลงพื้นที่ภาคใต้ ว่า คงไม่พูดว่าดีหรือไม่ดี เอาเป็นว่าตนเดินจากสนามเข้าเวที ที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 200 เมตร ใช้ระยะเวลาชั่วโมงเต็มๆ พี่น้องประชาชนให้กำลังใจ และขอถ่ายรูปกับตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนฐานราก อยากให้ตนแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ไม่ใช่เป็นวลีไปวันๆ
ส่วนก่อนหน้านี้เคยสัญญาจะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีล่วงหน้าหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่มี ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่าถามเรื่องที่คนพูดแล้วเป็นไปไม่ได้ การจัดตั้งรัฐมนตรีต้องตรวจคุณสมบัติละเอียดยิบ ขั้นตอนของพรรคก็ละเอียดยิบ ไม่คิดว่าใครจะตั้ง หรือคิดว่าจะเป็นแล้วได้เป็น
