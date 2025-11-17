xs
ราคาทองครั้งที่ 23 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 63,500 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:24 น. (ครั้งที่ 23) ราคาลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5%ขายออก 62,700.00 บาท รับซื้อ 2,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 63,500.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 61,352.52 บาท