xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ฝนตกเล็กน้อยบางขุนเทียน ทวีวัฒนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. พื้นที่ กทม. ฝนละอองเล็กน้อยเขตบางขุนเทียน ทวีวัฒนา เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แนวโน้มคงที่