ราคาทองคำครั้งที่ 18 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,350 บ.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.28 น. ครั้งที่ 18 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 63,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,200.92 บาท