สดร.เผยคืนนี้ถึงรุ่งเช้าเกิดปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกลีโอนิดส์”

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า คืนวันที่ 17 ถึงรุ่งเช้า 18 พฤศจิกายน 2568 นี้ จะเกิดปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกลีโอนิดส์” หรือ “ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต” อัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 15 ดวงต่อชั่วโมง มีศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกในกลุ่มดาวสิงโต แนะนำชมหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป
#ฝนดาวตกลีโอนิดส์ หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตเกิดจากสายธารเศษฝุ่นของดาวหาง 55พี เทมเพล-ทัตเทิล (55P Tempel-Tuttle) ซึ่งมีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 33 ปี ดาวหางได้ทิ้งเศษหินและฝุ่นเอาไว้ในวงโคจร เมื่อโลกโคจรตัดผ่านบริเวณนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แรงโน้มถ่วงจะดึงดูดเศษหินและฝุ่นเหล่านี้เข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลก เกิดการเผาไหม้จนเห็นเป็นแสงสว่างวาบคล้ายลูกไฟวิ่งพาดผ่านท้องฟ้า
เคล็ด(ไม่)ลับการชมฝนดาวตก: สำหรับผู้สนใจชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ กลุ่มดาวสิงโตที่เป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตก จะปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าเวลา 01:00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน (คืนวันที่ 17 พ.ย.) จากนั้นสังเกตการณ์ได้จนถึงรุ่งเช้า มีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย 15 ดวงต่อชั่วโมง แม้จะไม่มากนัก แต่คืนดังกล่าวไร้แสงจันทร์รบกวน ประกอบกับหากเลือกสถานที่ชมที่ปราศจากแสงรบกวนหรือห่างจากแสงเมือง ก็จะลุ้นชมความสวยงามได้ง่ายขึ้น