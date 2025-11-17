กรมควบคุมโรคเตือนระวังโรคที่ต้องระวังช่วงฤดูหนาว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศโรคและภัยสุขภาพที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพตนเองอย่างใกล้ชิด โดยโรคที่ต้องระวัง ได้แก่
โรคติดต่อทางระบบหายใจ
• ไข้หวัดใหญ่
• ปอดอักเสบ
• การติดเชื้อไวรัส RSV
โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ
• อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
โรคติดต่อนำโดยแมลง
• สครับไทฟัส
• ไข้มาลาเรีย
ภัยสุขภาพช่วงอากาศหนาว
• การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว
• การขาดอากาศหายใจ หรือการสูดดมแก๊สพิษจากอุปกรณ์เพิ่มความอบอุ่น โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพ สวมเสื้อผ้าให้อบอุ่น หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องให้ความร้อนที่ไม่ปลอดภัย และเฝ้าระวังเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวเป็นพิเศษในช่วงอากาศแปรปรวนนี้
