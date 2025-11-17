xs
ราคาทองคำครั้งที่ 15 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.43 น. ครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,049.32 บาท