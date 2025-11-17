xs
ทบ.เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม ไทยเตรียมโจมตีพื้นที่ธมอดาและโอพลุกด็อมเร็ย 18 พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจทีมโฆษกกองทัพบก โพสต์ระบุว่า ข่าวปลอมอย่าหลงเชื่อ สนข.Fresh News ระบุว่า กองกำลังทหารไทยกำลังเตรียมการโจมตี โดยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ธมอดา และโอพลุกด็อมเร็ย ในจังหวัดโพธิสัตว์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2025