ทีมเรือใบวายุนำคณะนักกีฬาเข้ากราบสักการะพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

วันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.00-21.00 น. โดยตลอดทั้งวัน มีประชาชนจากทั่วสารทิสหลั่งไหลเข้าเฝ้าฯ และคณะบุคคเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เบื้องหน้าพระโกศ ตลอดทั้งวัน อาทิ ทีมเรือใบวายุ และ ทีมเรือใบSSL ซีเกมส์ คณะครูและบุคคลากร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะครูและบุคคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร เทศบาลจังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น
นางชนัญญา พิริยานสรณ์ อายุ 47 ปี ผู้จัดการทีมเรือใบ เปิดเผยว่า ทีมเรือใบวายุ และคณะนักกีฬาเรือใบ SSL ซีเกมส์ถวายพวงมาลาและเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ท่านทรงมีคุณุปการอย่างยิ่งกับประเทศไทยในทุกด้าน ทรงมีพระวิสัยทัศน์ด้านกีฬา รวมถึงทรงส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาด้านผ้าไทย ทรงสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่แรก ปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสืบสาน รักษา ต่อยอดความซอฟต์พาวเวอร์ด้านผ้าไทยให้ออกไปสู่สสายตาชาวโลก
นางชนัญญา กล่าวว่า ทีมเรือใบวายุได้มากราบถวายบังคมพระบรมศพ รู้สึกถึงความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชานที่มาเข้ากราบแต่งกายไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียง ทุกคนมาด้วยความรักที่มีต่อพระองค์ท่านจริงๆ ทีมเรือใบทีมวายุรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดเมื่อพระองค์สวรรคต ตั้งใจมาร่วมถวายอาลัย ทีมเรือใบทั้งสองคณะนี้เป็นทีมที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมเป็นนักกีฬาด้วย
“ทีมนักกีฬาเรือใบเกินครึ่ง แม้หน้าตาเป็นต่างประเทศ แต่เกิดในเมืองไทย สัญชาติไทย ทุกคนดีใจและภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรี ต่างมีความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ดังนั้นการได้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีมาร่วมทีมถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุด พวกเราจะพยายามเต็มที่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทำให้ทุกคนในโลกรู้ว่า การเล่นกีฬาเรือใบที่เป็นกีฬาที่รักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เราจะสืบสานต่อ ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อทำผลงานให้ดี ทำให้วงการเรือใบเป็นที่รู้จัก สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาเรือใบเยาวชน และจะร่วมเฟ้นหานักกีฬาเรือใบมาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไป ทีมเรือใบมีกำหนดร่วมแข่งขันซีเกมส์ในวันที่ 15 – 18 ธันวาคมนี้ โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีร่วมการแข่งขันด้วยอีกครั้ง” ผู้จัดการทีมเรือใบ กล่าว