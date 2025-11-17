"สุดารัตน์"แนะนายกฯ แจ้ง"ทรัมป์-อันวาร์"สั่ง"ฮุน มาเน็ต"เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่เขมรนำมาวางออกให้หมด

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เมื่อได้อ่านโพสต์ของนายกอนุทินวันนี้ ดิฉันมีข้อห่วงใย ดังนี้
1) ทำไมนายกอนุทินจะให้ทหารไทยไปเสี่ยงตายเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่เขมรมาลักลอบวาง เพื่อสังหารทหารไทย
นายกอนุทินควรแจ้งให้ประธานาธิบดีทรัมป์ และนายกอันวาร์ ให้สั่งฮุน มาเน็ต
เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่เขมรนำมาวางออกไปให้หมด
และ “ห้ามทำตัวเป็นสุนัขลอกกัด” เอาทุ่นระเบิดมาวางอีกเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นถือว่า “ไทยมีสิทธิ์ลงมือป้องกันตนเอง โดยไม่ถือว่าไทยเป็นผู้โจมตีก่อน”
2) เรื่องการที่สหรัฐ แจ้งงดเจรจาภาษีกับไทยไว้ก่อน เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องรีบแก้ไข โดยนายกอนุทินควรรีบต่อสายถึงประธานาธิบดีทรัมป์
เพื่อเจรจาต่อรอง ว่าเราไม่ใช่ผู้ทำผิดต่อปฏิญญาสันติภาพที่ ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้ผลักดัน
เขมรต่างหากที่เป็นผู้ละเมิดปฏิญญา
ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะหยุดการเจรจาเรื่องภาษีกับไทย ฝ่ายที่ควรถูกลงโทษควรเป็นเขมรไม่ใช่ประเทศไทย