หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 3.64 จุด มูลค่าซื้อขาย 16,923.94 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,272.90 จุด ปรับขึ้น 3.64 จุด หรือ 0.29% มูลค่าซื้อขาย 16,923.94 ล้านบาท