ราคาทองคำครั้งที่ 13 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,100 บ.

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.35 น. ครั้งที่ 13 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,200.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,958.36 บาท