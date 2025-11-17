‘สว.นันทนาซัดนายกฯ ฝึกงาน สื่อสารจนพังไปทั้งประเทศ ปมประกาศฉีกสัญญาสันติภาพ

น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “นายกฝึกงาน” สื่อสารจนพังไปทั้งประเทศ
ทหารไทยถูกกับระเบิดใหม่ ที่กัมพูชาฝังไว้ ต้องสูญเสียขาไปในระหว่างการลาดตระเวน กัมพูชาต้องรับผิดชอบการกระทำอันเลวร้ายนี้ ประเทศไทยต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทหารไทย ประชาคมโลกต้องประณามกัมพูชา สหรัฐต้องออกมากดดันให้กัมพูชาหยุดละเมิดปฏิญญาสันติภาพ กัมพูชาต้องออกมาขอโทษต่อประเทศไทย และยุติการวางทุนระเบิดใหม่ในทันที
นายอนุทิน ชาญวีระกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่เป็นผู้ไปลงนามในปฏิญญาสันติภาพ ที่กัวลาลัมเปอร์ จะต้องออกมาสื่อสารกับคนทั้งโลก รวมทั้งนายโดนัล ทรัมป์ เพื่อเปิดเผยเล่ห์กลที่กัมพูชาใช้ทำลายทหารไทย เรียกร้องให้ทุกประเทศช่วยกันประณามกัมพูชา ที่ทำการละเมิดข้อตกลงสัญญาติภาพ และสนธิสัญญาออตตาว่า โดยการวางกับดักทุ่นระเบิด จนทหารไทยต้องเสียขาไปเป็นคนที่ 7 แล้ว
แต่ด้วยการลุแก่โทสะ ขาดวุฒิภาวะ ทำให้นายอนุทิน ประกาศฉีกสัญญาสันติภาพ ทั้งๆที่กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดสัญญา ฝ่ายไทยเราในฐานะผู้รักษาสัญญา จะต้องเรียกร้องให้ผู้ทำผิดสัญญาชดใช้ มิใช่เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา
นอกจากนี้นายอนุทินยังวู่วาม พูดท้าทายสหรัฐ ว่าไทยสามารถหาตลาดส่งออกใหม่ได้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงตลาดของมหาอำนาจ
การสื่อสารเช่นนี้ ไม่ทำให้ประชาคมโลกเห็นอกเห็นใจทหารไทย และอยู่ฝ่ายเดียวกับเรา ตรงกันข้าม ไทยกลับถูกมองว่า เป็นฝ่ายกระหายสงคราม และในมุมมองของนายโดนัล ทรัมป์ ก็ย่อมมองว่า ไทยไม่รักษาสัญญา และไม่รักษา “หน้า” ของสหรัฐในฐานะตัวกลางที่ทำให้มีการลงนามในสัญญานี้
ไทยจึงตกเป็น “จำเลย” ของโลก ไปในทันที ด้วยการสื่อสารที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรี
ผลที่ติดตามมาก็คือ ผู้แทนการค้าสหรัฐ แจ้งระงับการเจรจาเรื่องภาษีกับไทย !!
เรื่องภาษีนำเข้ากับสหรัฐเป็นเรื่องใหญ่มาก ๆ เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจไทยอย่างกว้างขวาง อย่าลืมว่าไทยเราได้ดุลการค้าสหรัฐปีละกว่า หนึ่งล้านล้านบาท หรือ หนึ่งในสามของงบประมาณแผ่นดินในหนึ่งปี หากเราเสียตลาดนี้ไป เศรษฐกิจของไทยเราจะดำดิ่งอย่างไร?
แม้ต่อมานายอนุทิน จะออกมาแก้ไขสถานการณ์ ด้วยการระบุว่า มิได้ยกเลิกปฏิญญาสันติภาพ แต่เป็นการ “ระงับชั่วคราว” และได้พูดคุยโทรศัพท์กับนายทรัมป์ โดยยืนยันว่าสหรัฐมิได้ระงับการเจรจากับไทยเรื่องภาษีนำเข้า และยังเห็นชอบให้ไทยรีบเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนทั้งหมดโดยเร็ว
นี่คือความเสียหายอันเกิดจากการสื่อสารของนายอนุทิน ที่มักจะพูดไปก่อน แล้วไปแก้ไขภายหลัง แม้ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในประเทศ กับคนไทยด้วยกัน การแก้ไขแก้ตัว ก็เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความสับสน และลดทอนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเป็นอันยิ่ง
แต่หากเป็นเวทีระดับนานาชาติ การสื่อสารที่ผิดพลาด หมายถึงภาพลักษณ์ประเทศที่เสียหายไปในสายตาประชาคมโลก ซึ่งยากจะกู้คืน และนี่คือหายนะที่เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีฝึกงาน