ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.47 น. ครั้งที่ 6 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,291.88 บาท