ปภ.เตือนเหนือ–อีสาน–กลาง อุณหภูมิลดลง 17–23 พ.ย.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เตรียมรับมืออุณหภูมิลดลง ตามประกาศฉบับที่ 3 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ช่วงวันที่ 17–23 พ.ย.68 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน อุณหภูมิลดลง อากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรง ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น พร้อมคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง คลื่นสูง 2–3 เมตร จึงขอแจ้งพื้นที่เฝ้าระวัง ดังนี้
พื้นที่เฝ้าระวังอุณหภูมิลดลง
- ภาคเหนือ ภาคกลาง (รวมกทม. - ปริมณฑล) และภาคตะวันออก : ลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ลดลง 4 - 7 องศาเซลเซียส
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
- ภาคกลาง : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
- ภาคใต้ : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล
พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง
- ภาคใต้ : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์ประชาชนดูแลสุขภาพจากอุณหภูมิที่ลดลง และติดตามปริมาณฝนในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง