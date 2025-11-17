"หมอวี"ซัด NGO ตรรกะแปลกปมบอกเอาเงินทุก รพ.มารวมกันหมดยังเป็นบวก ไม่รู้จะโวยวายกันไปทำไม?

นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์เฟซบุ๊ก Veerapun Suvannamai ระบุว่า ว่าจะไม่พูดแล้วนะ!
ตอนแรกผมคิดว่าจะเฝ้าดูกระทรวงแก้ปัญหาระหว่าง สปสช. กับ สธ อย่างเงียบๆ เพราะไม่อยากแสดงความเห็นให้มีใครต้องดูไม่ดีจนเกินไป
แต่เมื่อวานมี NGO ท่านหนึ่งมาชี้นำสังคมประมาณว่า ถ้าเอาเงินทุก รพ.มารวมกันหมด ยังเป็นบวกอยู่ ไม่รู้จะโวยวายกันไปทำไม?
โห ตรรกะแปลกมากเลยครับ
ถ้าคิดแบบนี้ไม่ต้องแก้ปัญหาเลยครับ และผมจะบอกให้ว่าทำไมบาง รพ. ยังมีเงินเหลือ?
เพราะเขาเอาเงินจากสิทธิ์อื่นมาถัวกับสิทธิ์ที่ขาดทุนของ สปสช. ไงครับ
ถ้าทุก รพ. มีแต่สิทธิ์ สปสช. จะขาดทุน 100% แน่นอน
และตรรกะนี้ก็ไม่ถูกเลย เพราะจะไม่นำสู่การแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อ เหมือนผมบอกว่าในโลกนี้มีประเทศยากจนอยู่ แต่ประเทศยากจนจะโวยวายอะไร เพราะถ้ารวมทุกประเทศแล้ว โลกเรายังบวกอยู่นะ! ห๊ะ!
พอไปสืบชื่อของท่านก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงมาปกปัอง สปสช. ที่แท้ท่านเป็นบอร์ดใหญ่ สปสช. 2 สมัยซ้อน อยู่ตั้งแต่พ.ศ.2558 จนถึงปีที่แล้ว 2567 ในฐานะตัวแทน NGO ด้านชุมชนแออัดครับ
พอพูดถึงตัวแทน NGO ที่มาเป็นบอร์ด ก็อยากจะชวนทุกคนคิดว่าตัวแทนเหล่านี้มีความตรงสเปคแค่ไหน?
ผมถามเล่นๆ นะครับ
ตัวแทนเกษตรกร ควรเป็นเกษตรกรมั้ย?
ตัวแทนสตรี น่าจะเป็นผู้หญิงนะผมว่า
ตัวแทนชุมชนแออัด ควรเป็นคนในชุมชนแออัดมั้ยที่จะเข้าใจปัญหาของชุมชนได้
ตัวแทนโรคเอดส์ ผมว่าน่าจะเอาคนป่วยที่ติดเชื้อ HIV นะ เพราะจะรู้ปัญหาของคนเป็นอย่างลึกซึ้งเลย และแน่นอนต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
อีกคำถามชวนคิดคือ ตัวแทนเกษตรกร หรือชุมชนแออัด มีคนที่ประกอบอาชีพเหล่านี้รู้จักท่านในฐานะตัวแทนของเขามากน้อยแค่ไหน? และใครเลือกท่านมา? จะสามารถเป็นตัวแทนได้จริงแท้แค่ไหน? ผมว่าเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการที่จะสืบค้นหาคำตอบต่อไป
ที่สำคัญ NGOs เหล่านี้หากมาเป็นบอร์ด สปสช. ไม่ควรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเอาเงินจาก สปสช. ไปใช้ได้ และเพื่อความมีธรรมาภิบาล ไม่น่าย้ายกลุ่ม NGO ที่ตัวเองอยู่ไปอีกกลุ่มได้เพื่อรักษาตำแหน่งบอร์ด สปสช. นะครับ ที่ผ่านมาย้ายกันเป็นว่าเล่น
เพื่อนๆ ทุกท่านเปิดใจให้กว้าง ลองคิดดูทบทวนดูว่าเห็นด้วยกับผมมั้ยครับ?
นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา