‘หมอวรงค์’โพสต์ตามหา‘บิ๊กต่าย’ออกมาชี้แจงกรณีนักการเมืองกำลังฟอกขาวให้ตำรวจเทา

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ตามหาบิ๊กต่าย
การที่บิ๊กโจ๊กออกมาแฉเรื่องตำรวจ เป็นการตอกย้ำว่า ตำรวจโจรเต็มบ้านเต็มเมือง ตั้งแต่หัวแถว คืออดีต ผบ.ตร. ไปจนถึงหางแถว รวมทั้งพวกที่ออกมาแฉด้วย ก็พัวพันเรื่องเหล่านี้เช่นกัน
วันนี้ต้องถามหาบิ๊กต่าย ผบ.ตร.คนปัจจุบัน ท่านมัวไปอยู่ไหน ท่านไม่คิดที่จะออกมาชี้แจงกับประชาชนสักหน่อยหรือครับ ผมคิดว่าปัญหาเรื่องตำรวจนี้ มันคือหน้าที่ของท่านโดยตรง
ที่สำคัญ มันมีกระบวนการของนักการเมืองบางพรรค กำลังฟอกขาวให้กับตำรวจเทาบางกลุ่ม ทั้งๆที่พวกนี้ก็เป็นตำรวจโจรเหมือนกัน ท่านผบ.ตร.ต้องกล้าหาญ ออกมาได้แล้ว ออกมาจัดการปัญหาด้วยตัวเอง
ถ้าท่านยิ่งเงียบ องค์กรตำรวจจะยิ่งพัง ท่านควรจะออกมายอมรับ ได้แล้วว่าขนะนี้องค์กรตำรวจมันมีปัญหาจริง ตำรวจโจรมีทั้งฝ่ายแฉและถูกแฉ และจะต้องรีบปฏิรูปหรือยกเครื่องตำรวจ เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตำรวจดีๆ