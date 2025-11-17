xs
ราคาทองคำครั้งที่ 4 ลง 100 บ. รูปพรรณขายออก 63,450 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.02 น. ครั้งที่ 4 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,450.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,291.88 บาท