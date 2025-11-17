xs
หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 4.82 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,654.57 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดอยู่ที่ระดับ 1,264.44 จุด ปรับลง 4.82 จุด หรือ -0.38% มูลค่าซื้อขาย 3,654.57 ล้านบาท