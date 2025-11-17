"เทพไท"ชี้เกมวัดใจ พท.กล้ายื่นซักฟอก"อนุทิน"ตามที่โฆษณาไว้หรือไม่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก "เทพไท - คุยการเมือง" ระบุว่า เกมวัดใจ พรรคเพื่อไทย กล้าๆ หน่อย
ตั้งแต่วันที่พรรคภูมิใจไทยเซ็น MOA กับพรรคประชาชน เพื่อสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความเห็นทางการเมืองว่า รัฐบาลอนุทินจะมีอายุไม่ครบ4เดือนตามMOA จะมีการยุบสภาก่อนวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย จะถูกพรรคฝ่ายค้าน2พรรค คือพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนทำให้นายอนุทิน ต้องยุบสภาหนีญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในทันที
ในเวลาต่อมาพรรคภูมิใจไทย รู้จุดอ่อนของพรรคประชาชน ที่ตั้งความหวังต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จ จึงยึดเอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นตัวประกันทางการเมือง ยอมประชุมสภาสมัยวิสามัญพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เอาใจพรรคประชาชนแบบสุดๆ เพื่อซื้อใจไม่ให้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่สำหรับพรรคเพื่อไทย ซึ่งเปรียบเสมือนพรรคฝ่ายแค้น จ้องจะอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดเวลา แต่ยังติดเงื่อนไขภายในของพรรคเพื่อไทยเอง คือความพร้อมในการเลือกตั้ง เพราะเป็นพรรคทีียังไม่มีความพร้อมมากที่สุด ประกอบกับญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ อาจจะถูกย้อนศรจากพรรคภูมิใจไทยสมัยเป็นรัฐบาลก่อน จึงทำให้เกิดอาการลังเลว่า จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่
ล่าสุดจากการที่นายอนุทินเพลี้ยงพล้ำ ประเด็นปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา ที่มีประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ได้เซ็นลงนามเป็นพยานด้วย แต่นายอนุทินกลับไม่เปิดเกมรุกกับประเทศกัมพูชา ต่อโดนัล ทรัมป์ และนายอันวาร์ มิหนำซ้ำยังพูดจาในลักษณะไม่ให้ความสำคัญกับโดนัล ทรัมป์ และประเทศสหรัฐอเมริกา จนมีหนังสือแจ้งระงับการเจรจากำแพงภาษีกับรัฐบาลไทยไปก่อน
จึงทำให้สมาชิกพรรคเพื่อไทย เรียงหน้ากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี ของนายอนุทินว่า ไร้วุฒิภาวะ ตั้งแต่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายศึกษิษฎ์ ศรีจอมขวัญโฆษกพรรค นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองเลขาธิการพรรค นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และนายรัศม์ ชาลีจันทร์ ทูตนอกแถว ออกมาทวงถามความรับผิดชอบจากนายอนุทิน เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าประเด็นที่จะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเพิ่มขึ้นอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ออกมาข่มขู่ว่า จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอนุทินแน่ๆ แต่มีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลายคน เรียงหน้าออกมาท้าทายว่า พร้อมที่จะให้อภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 152 ซึ่งนายอนุทินพร้อมที่จะตอบการอภิปราย แต่ไม่พร้อมให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา151
ดังนั้นเป็นการวัดใจพรรคเพื่อไทยว่า กล้าที่จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่โฆษณาไว้หรือไม่ และต้องดูท่าทีของพรรคประชาชนว่า กล้าจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอนุทินหรือไม่ หรือต้องการแค่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล หวังสร้างไมตรีกับพรรคภูมิใจไทย จะเป็นพรรคฝ่ายค้ำรัฐบาลอนุทินต่อไป จนครบวาระ4เดือน
งานนี้วัดใจพรรคการเมือง3พรรคคือ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย ว่าพรรคใดจะกล้ากว่ากัน