เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 63,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.02 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 62,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,750.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 63,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,488.96 บาท