รบ.ชวนประชาชนเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขัน“ซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีใน มหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ภายใต้แนวคิด “Bringing Southeast Asia Together” ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธ.ค.68 โดยกระจายพื้นที่แข่งขันออกไปใน 10 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วม เช่น
กทม.และปริมณฑล
ราชมังคลากีฬาสถาน – เป็นสนามหลัก และมีพิธีเปิด-ปิด จัดแข่งกว่า 30 ชนิด เช่น กรีฑา (สนามศุภชลาศัย), ว่ายน้ำ (หัวหมาก สปอร์ต คอมเพล็กซ์), ฟุตบอลชาย บาสเกตบอล (สนามนิมิบุตร), วอลเลย์บอล (อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก), มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน จักรยาน เทควันโด (แฟชั่น ไอซ์แลนด์) ฯลฯ
นนทบุรี
จัดแข่ง 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล (นนทบุรี สปอร์ตคอมเพล็กซ์ สเตเดียม), เทเบิลเทนนิส (เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ), เทนนิส (เมืองทองธานี), ศิลปะการต่อสู้แบบผสม (เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน)
ปทุมธานี
จัดแข่ง 11 ชนิดกีฬา เช่น รักบี้ 7 คน (สนามธูปเตย์มี), เบสบอล / ซอฟท์บอล, โปโลน้ำ, แบดมินตันและ ยิมนาสติก (สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), คริกเก็ต, ฯลฯ
สมุทรปราการ
จัดแข่ง 7 ชนิดกีฬา เช่น โปโล (วีเอส โปโล คลับ และสยาม โปโล คลับ), ว่ายน้ำศิลปะ, ดำน้ำ และ คิกบ็อกซิ่ง (สนามมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ), ปันจักสีลัต
นครปฐม
จัดแข่ง 2 ชนิดกีฬา คือ เซปักตะกร้อ และ ชินลง (กีฬาพื้นบ้านเมียนมา) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครปฐม
ชลบุรีและระยอง
“เจ้าภาพร่วมชายฝั่งตะวันออก” มีการแข่งขันรวมกว่า 15 ชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอลหญิง (สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี) , ยกน้ำหนัก (โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี), จักรยานเสือภูเขา, เทคบอล, กอล์ฟ (อมตะ สปริง คันทรี คลับ), แฮนด์บอล, สนุกเกอร์และบิลเลียด (โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา), พายเรือแคนู / ไตรกีฬา (ระยอง)
สงขลา
ศูนย์กลางของการแข่งขันภาคใต้ จัดทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอลชาย (บางรอบแบ่งกลุ่ม) สนาม ติณสูลานนท์, หมากรุก, ยูโด และ วูซู (สนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), คาราเต้, มวยไทย ฯลฯ
เชียงใหม่
จัดฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่ม ณ สนามเชียงใหม่ 700 ปี
ราชบุรี
เจ้าภาพกีฬา “ยิงปืนประเภทสกีต” (Skeet Shooting) ณ สนามยิงปืนโพธาราม