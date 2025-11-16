กมธ.ตำรวจ สภาฯ’ จ่อเชิญ ผบ.ตร.-ผู้ช่วย ผบ.ตร.แจงปม ตร.รับส่วยพนันออนไลน์ 26 พ.ย.นี้

น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาส่วยแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์ที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. หรือบิ๊กโจ๊ก ออกมาระบุในการประชุมชี้แจงของ กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน เป็นประธาน กมธ. ที่เปิดเผยข้อมูลว่า มีตำรวจมากกว่า 200 นาย เกี่ยวข้องกับการรับเงินส่วยเว็บพนันออนไลน์ ซึ่ง พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรองจเรตำรวจแห่งชาติออกมายอมรับผ่านสื่อนั้น ถือเป็นประเด็นที่คาใจสังคม และมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจโดยรวม โดยเฉพาะจะเป็นการบั่นทอนและลดความเชื่อมั่นในตัวผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือไม่ อย่างไรนั้น ในประเด็นนี้ ทาง กมธ.ตำรวจ จึงมีความเห็นพ้องว่า จำเป็นต้องเชิญ ผบ.ตร และพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้