ทบ.วอนงดเผยแพร่ข้อมูลทางทหาร เพื่อความมั่นคงของประเทศ

กองทัพบก (ทบ.) ขอความร่วมมือประชาชน รวมถึงกำลังพลทุกนาย งดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญถูกนำไปวิเคราะห์ต่อยอด จนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทหารในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศ สำหรับกำลังพลทุกระดับชั้น จำเป็นต้องยึดถือหลักปฏิบัติ Operations Security (OPSEC) ในระดับสูงสุด
โดยห้ามเผยแพร่ข้อมูลยุทโธปกรณ์ แผนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือการเคลื่อนย้ายกำลัง ห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัดจีพีเอสหรือภาพที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธการ แม้ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ใช่ความลับ แต่เมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ก็อาจกลายเป็น ภาพรวมยุทธการ ที่ฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้ต่อรองหรือโจมตีเราได้ทันทีเป็นเหตุผลที่กองทัพทั่วโลกรวมถึงกองทัพไทย ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อมาตรการออปเซก และเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งทหารและประชาชน ในการร่วมกันปกป้องประเทศบนสมรภูมิข้อมูลข่าวสาร
ความมั่นคงของชาติเริ่มต้นที่วินัยของเรา ร่วมกันใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้า และเพื่อให้ประเทศไทยมั่นคง แข็งแกร่ง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน