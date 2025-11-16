รมว.แรงงาน สั่งหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบ-ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุโรงสกัดน้ำมันรำข้าวระเบิด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นห่วงเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ภายในโรงงานสกัดน้ำมันรำข้าวเ จังหวัดอ่างทอง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการรายงานเบื้องต้นพบว่า ผู้บาดเจ็บทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายธีรพล ศรขาว อายุ 32 ปี นายภราดร ด้วงทรัพย์ อายุ 23 ปี และนายสมัย สีดา อายุ 49 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคม นอกจากนี้ โรงงานดังกล่าวยังมีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ จำนวน 6 ราย ได้แก่ สัญชาติเมียนมา 4 ราย และสัญชาติกัมพูชา 2 ราย ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว แต่ไฟยังไม่ดับสนิทเนื่องจากมีข้าวเปลือกเป็นเชื้อเพลิงบางส่วน
ในส่วนของการช่วยเหลือ ตนได้สั่งการให้ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่โรงพยาบาลไชโย เพื่อให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเรียกนายจ้างชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน
น.ส.ตรีนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะดำเนินการช่วยเหลือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน หากลูกจ้างต้องหยุดงานเนื่องจากการปิดปรับปรุงสถานประกอบการ หน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะติดตามให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้ ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและค่าทดแทนการหยุดงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน