"อันวาร์" ย้ำชัด! เก็บทุ่นระเบิดต้องคืบหน้า และต้องไม่เกี่ยวข้องความร่วมมือทางการค้าทุกรูปแบบ

นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า "ระหว่างการสนทนาของผมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล พวกเราได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการดำเนินการตามปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ให้เกิดผลอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เราเห็นพ้องกันว่า ประเด็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และต้องไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางการค้าในทุกรูปแบบ
ผมยังคงชื่นชมต่อความตั้งใจส่วนตัวและบทบาทเชิงรุกของประธานาธิบดีทรัมป์ ในการผลักดันให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไข"