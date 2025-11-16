"ซาบีดา-ไชยชนก"ชื่นชม จนท.-จิตอาสาบริการ ปชช.ที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พร้อมชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งจิตอาสา ที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยอย่างทั่วถึง
พร้อมกันนี้ นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมแจกอาหารบริการประชาชนที่มาร่วมถวายอาลัย โดยมีนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริการประชาชนอย่างพร้อมเพรียง
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินกิจกรรม "แจกอาหารบริการประชาชน" เพื่อร่วมทำความดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ "หนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง" ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านการทำความดีและการช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันนี้สะท้อนพลังแห่งความดี ความเมตตา และความกตัญญู ตามแบบอย่างพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจแห่งความดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมไทยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป